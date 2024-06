OFICIAL Dinamo a anuntat plecarea jucatorului de nationala * Cine este al zecelea jucator la care a renuntat Kopic

Articol de Romeo Ene - Publicat vineri, 14 iunie 2024, 16:28 / Actualizat vineri, 14 iunie 2024 18:56Dupa ce l-a adus astazi pe portarul Alexandru Rosca (20 de ani), Dinamo a anuntat al 10-lea jucator care pleaca in aceasta vara. Dorian Railean (30 de ani) i-a parasit pe "caini".Railean, portarul nationalei Moldovei, nu a apucat sa debuteze in tricoul alb-rosu! A fost adus in iarna, dupa ce ultima oara evoluase pentru Chindia Targoviste.Dorian Railean a plecat de la DinamoMultumim, ... citește toată știrea