OFICIAL Dinamo a facut primul transfer al verii * Impresarul a confirmat: "A decis sa faca pasul"

Articol de Cezar Titor - Publicat miercuri, 12 iunie 2024, 19:08 / Actualizat miercuri, 12 iunie 2024 19:23Primul transfer facut in aceasta vara de Dinamo este pustiul Adrian Caragea (18 ani), campion la Primavera alaturi de Sassuolo in stagiunea recent incheiata.In aceasta perioada, Dinamo incearca mai multe piste de jucatori tineri, cu experienta in afara granitelor Romaniei. Darius Ghindovean, asa cum a anuntat in exclusivitate GSP, este foarte aproape de a semna cu formatia alb-rosie, ... citește toată știrea