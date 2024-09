OFICIAL Dinamo a mai facut doua transferuri! Jucatorii au fost prezentati de club: "Am ajuns la un acord"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat vineri, 06 septembrie 2024, 11:39 / Actualizat vineri, 06 septembrie 2024 11:43Dinamo Bucuresti, ocupanta locului 6 din Superliga Romaniei, a comunicat, prin intermediul retelelor sociale, ca a transferat in cursul zilei de vineri doi jucatori: Hussaini Sanusi si Believe Maapia Peter (ambii in varsta de 18 ani).Cei doi jucatori au fost selectati de departamentul de scouting al "cainilor rosii", dupa ce au fost vazuti intr-un turneu din Nigeria. In ... citește toată știrea