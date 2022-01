OFICIAL Dinamo a rezolvat cel de-al doilea transfer al iernii: a semnat Marius Tomozei!

Articol de GSP - Publicat marti, 11 ianuarie 2022, 14:12 / Actualizat marti, 11 ianuarie 2022 15:04Dinamo a oficializat in urma cu scurt timp transferul lui Marius Tomozei (31 de ani). Fundasul dreapta a evoluat ultima oara la UTA si a semnat un contract valabil pana la sfarsitul acestui sezon.Ros-albii continua astfel intaririle in compartimentul defensiv, acolo unde l-au mai achizitionat in aceasta iarna si pe Razvan Patriche (35 de ani), fostul capitan al Academicii Clinceni. ... citeste toata stirea