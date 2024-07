OFICIAL Dinamo l-a pus pe liber, dar il lauda: "A impartit banderola de capitan cu Patriche si a avut o evolutie apreciata. Mult succes!"

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 05 iulie 2024, 15:58 / Actualizat vineri, 05 iulie 2024 16:18Dinamo a anuntat ca s-a despartit de Denis Giafer (23 de ani), fundas central.Jucatorul crescut de Dinamo a fost titular in sezonul petrecut de bucuresteni in Liga 2, dar in Superliga nu a mai facut fata. A fost imprumutat in ianuarie la Tunari, iar la finalul sezonului s-a intors la echipa la care a crescut. Kopic a decis ca nu are nevoie de el, iar Dinamo l-a pus pe liber.Deniz Giafer ... citește toată știrea