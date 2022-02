OFICIAL Dinamo se intareste dupa infrangerea cu FCSB * "Cainii" au prezentat azi noul atacant

Articol de GSP - Publicat marti, 01 februarie 2022, 13:44 / Actualizat marti, 01 februarie 2022 14:03Dinamo continua campania de transferuri. Cel mai recent nume adus in "Stefan cel Mare" e Desire Segbe Azankpo (28 de ani).Atacantul nascut in Benin, care in ultimii doi ani a evoluat in ligile inferioare din Franta, vine la Dinamo sub forma de imprumut, pana la finalul acestui sezon, dupa cum a anuntat azi clubul alb-rosu.DINAMONu mai crede in sansele lui Dinamo de a se salva: ... citeste toata stirea