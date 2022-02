OFICIAL Dinamo si-a adus fundas central! "Cainii" l-au prezentat azi pe jucatorul care nu a mai evoluat din august 2021!

Articol de GSP - Publicat joi, 03 februarie 2022, 12:18 / Actualizat joi, 03 februarie 2022 12:33Dinamo a anuntat azi transferul fundasului central Baptise Aloe (27 de ani), aflat in probe in ultimele zile.Clubul din "Stefan cel Mare" a anuntat pe site-ul oficial ca francezul a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului, dupa ce l-a convins pe antrenorul Flavius Stoican.COMEMORAREFanii lui Dinamo, mesaj emotionant in ziua in care Catalin Hildan ar fi implinit 46 de ani: ... citeste toata stirea