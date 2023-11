Articol de Daniel Grigore - Publicat miercuri, 29 noiembrie 2023, 19:55 / Actualizat miercuri, 29 noiembrie 2023 20:04Dan Nistor (35 de ani) a semnat prelungirea contractului cu U Cluj pana in vara lui 2025, cand va avea varsta de 37 de ani.Dan Nistor este unul dintre cei mai in voga jucatori din SuperLiga, autor a 8 goluri si 6 pase decisive in 16 meciuri jucate in acest sezon.Din februarie 2023 la U Cluj, mijlocasul central a semnat prelungirea intelegerii cu "sepcile rosii". Vechiul ... citeste toata stirea