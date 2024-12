OFICIAL Dorinel Munteanu a inceput curatenia la Otelul Galati * Primele doua despartiri

Articol de Laura Soica - Publicat luni, 23 decembrie 2024, 10:10 / Actualizat luni, 23 decembrie 2024 10:22Otelul Galati a anuntat despartirea oficiala de portarul Maksym Kovalov (24 de ani) si de mijlocasul Vasilije Djuric (26 de ani).Dorinel Munteanu a anuntat ca in aceasta iarna se va desparti de mai multi jucatori din cauza problemelor financiare. Primele mutari au fost oficializate.DINAMO - RAPID 0-0Fara menajamente! Vedeta Aaron Boupendza, in colimator: "ZERO barat! Cel mai slab ... citește toată știrea