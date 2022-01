OFICIAL | Dragos Gheorghe a semnat cu Petrolul. Modalitatea transferului de la Astra si perioada pe care a semnat

Petrolul si-a anuntat oficial, astazi dimineata, a doua achizitie facuta in aceasta perioada de iarna. Dragos Gheorghe, capitanul, respectiv golgheterul echipei Astra in acest sezon, a semnat cu clubul ploiestean, asa cum Liga2.roa anuntat in exclusivitate ieri seara.Gheorghe e originar chiar din Ploiesti, pana acum, in cariera sa, a evoluat doar pentru Astra, iar la Petrolul a fost imprumut pana in iunie 2023, adica pe un an si jumatate!Dragos Gheorghe a semnat cu PetrolulIn acest sezon de ... citeste toata stirea