Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 12 iulie 2023, 09:04 / Actualizat miercuri, 12 iulie 2023 09:23CFR Cluj a anuntat in cursul diminetii transferul definitiv al mijlocasului Nana Boateng in Coreea de Sud, la Jeonbuk Motors, formatia antrenata de Dan Petrescu, nimeni altul decat fostul antrenor al "feroviarilor".Dupa aproape doi ani la CFR Cluj, Nana Boateng schimba campionatul. Ghanezul care a impresionat in SuperLiga merge pe urmele fostului sau antrenor, Dan Petrescu, urmand sa ... citeste toata stirea