OFICIAL E gata stadionul: pe 10 decembrie il inaugureaza! Duel din Liga 1 special ales

Articol de GSP - Publicat joi, 17 noiembrie 2022, 14:17 / Actualizat joi, 17 noiembrie 2022 14:26AFC Hermannstadt, formatia de pe locul 5 in Superliga, a anuntat, pe pagina oficiala de Facebook a clubului, ca inaugurarea noii arene din Sibiu va avea loc pe data de 10 decembrie, impotriva celor de la Farul Constanta, liderul la zi al campionatului.Conducerea clubului sibian a mai precizat in comunicatul de azi ca va reveni in curand cu detalii despre eveniment, abonamente si bilete.GALERIE ... citeste toata stirea