OFICIAL Efect de domino! Dupa venirea lui Vasile Mogos, Universitatea Craiova se desparte de un fundas

Articol de Cezar Titor - Publicat luni, 10 februarie 2025, 18:30 / Actualizat luni, 10 februarie 2025 18:49Florin Gaspar, 17 ani, fundas dreapta, a fost cedat de Universitatea Craiova in esalonul secund, la CSM Resita, pana la sfarsitul acestui sezon competitional.Produs al formatiei din Banie, Gaspar inca nu a apucat sa debuteze pentru echipa mare a "leilor", insa are acum oportunitatea de a bifa minute in Liga a 2-a, sub comanda lui Flavius Stoican. CSM Resita lupta pentru promovarea in ... citește toată știrea