OFICIAL Eugen Neagoe a semnat in SuperLiga si urmeaza sa fie prezentat oficial

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 25 august 2022, 11:31 / Actualizat joi, 25 august 2022 13:15Eugen Neagoe (55 de ani) a semnat astazi cu Universitatea Cluj un contract valabil pe un sezon, cu optiune de prelungire. "Geana" urmeaza sa fie prezentat de "Sepcile Rosii" in cadrul unei conferinte de presa.Ardelenii au confirmat in urma cu scurt timp numirea antrenorului: "Eugen Neagoe este incepand de astazi noul antrenor al Universitatii Cluj. Tehnicianul in varsta de 55 de ani va ... citeste toata stirea