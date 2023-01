OFICIAL Eugen Neagoe, prezentat la Universitatea Craiova: "Imi doresc sa aducem titlul" * Toate declaratiile lui "Geana": "E posibil sa mai apara un jucator nou, nu e roman"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat marti, 03 ianuarie 2023, 15:00 / Actualizat marti, 03 ianuarie 2023 16:02Eugen Neagoe (55 de ani) a fost prezentat in aceasta dupa-amiaza in functia de antrenor al Universitatii Craiova, intr-o conferinta de presa de 45 de minute, la care a mai participat si presedintele Sorin Cartu.Eugen Neagoe si presedintele Sorin Cartu au confirmat azi ceea ce Gazeta a anuntat in exclusivitate inaintea Craciunului. "Geana" a semnat cu Universitatea Craiova un ... citeste toata stirea