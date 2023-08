Articol de Andrei Petrescu - Publicat marti, 08 august 2023, 16:26 / Actualizat marti, 08 august 2023 17:37Farul Constanta a anuntat ca l-a cedat pe brazilianul Mateus Criciuma (24 de ani). Extrema va merge sub forma de imprumut AE Kifisias din Grecia.Adus in iarna de constanteni, Mateus nu a reusit sa se impuna in formatia lui Gica Hagi, astfel ca a fost cedat in Grecia.LIGA 1Avertisment inainte de FCSB - Nordsjaelland: "Sa nu se repete *manita*!" + "Rapid nu e de titlu, Dinamo nu stii ... citeste toata stirea