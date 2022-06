OFICIAL Farul a mai facut un transfer * Gica Hagi a adus un fost fundas de la Dinamo

Articol de GSP - Publicat marti, 21 iunie 2022, 11:54 / Actualizat marti, 21 iunie 2022 11:59Farul Constanta a anuntat ca l-a transferat pe Mihai Popescu (29 de ani), fundas central.Popescu vine de la Heart of Midlothian, echipa din Scotia, si a semnat un contract valabil pe doua sezoane cu echipa lui Gica Hagi. In sezonul trecut, fudasul a jucat sub forma de imprumut la Hamilton Academical FC, o echipa din esalonul secund scotian.FRFBoloni iese la atac: "Cu strategia mea am fi obtinut ... citeste toata stirea