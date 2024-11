OFICIAL | FC Bihor s-a despartit de Gustavo Aragolaza si a anuntat numele noului antrenor principal

Aventura argentinianului Gustavo Aragolaza in fotbalul romanesc, la FC Bihor Oradea, s-a incheiat dupa 12 etape de Liga 2. Cele doua parti au ajuns la un acord privind despartirea amiabila, in urma esecului dur suferit vineri, pe teren propriu, 0-4 cu Concordia Chiajna, de echipa nou-promovata in esalonul secund.De FC Bihor se desparte si preparatorul fizic italian Maurizio Miele.In schimb, noul antrenor principal al echipei oradene este Gheorghe Ghit, adus in vara ca sef al Academiei ... citește toată știrea