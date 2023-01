OFICIAL FCU Craiova a adus un fost antrenor de la AS Roma * Anuntul clubului din Banie

Articol de GSP - Publicat vineri, 13 ianuarie 2023, 17:58 / Actualizat vineri, 13 ianuarie 2023 18:24FCU Craiova a anuntat ca a semnat cu Sabino Oliva (49 de ani), antrenor italian de portari.Oliva a lucrat la AS Roma in sezonul 2020-2021, cand antrenor principal la romani era Paulo Fonseca.GSP LIVEAlte dezvaluiri HALUCINANTE despre fostul patron din Liga 1 * Inca un nume si-a relatat cosmarul: "Mi-a zis sa bag motorina si sa fug! Aveam 5 lei si doua oua in frigider, dar stiti ce mi-a ... citeste toata stirea