oficial FCU Craiova a transferat un jucator crescut de FCSB: in 2012 plangea in pumni pe Ghencea

Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 27 ianuarie 2023, 17:44 / Actualizat vineri, 27 ianuarie 2023 18:40Fundasul dreapta Marius Ciobanu a semnat un contract valabil pana in vara, cu optiune de prelungire pentru inca doua sezoane, cu FCU Craiova. Va purta numarul 74. El facuse pregatirea de iarna cu Petrolul, dar a fost deturnat pana la urma de olteniCiobanu, 19 ani, a evoluat in prima parte a sezonului pentru Unirea Slobozia, in Liga 2, unde a bifat 10 partide in toate competitiile, ... citeste toata stirea