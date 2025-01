OFICIAL FCU Craiova s-a despartit de fotbalistul adus in septembrie

Articol de Laura Soica - Publicat luni, 13 ianuarie 2025, 21:08 / Actualizat luni, 13 ianuarie 2025 21:57FCU Craiova a anuntat departirea de Marokhy Ndione (25 de ani). Atacantul a fost adus in septembrie la echipa.FCU Craiova l-a transferat pe Marokhy Ndione in toata dupa ce Adrian Mititelu anunta pregatirea pentru promovare.Totusi, atacantul suedez nu a fost folosit in nici un meci din Liga 2 si doar unul in Cupa. In partida cu Csikszereda, fotbalistul a jucat doar 23 de minute.FCU ... citește toată știrea