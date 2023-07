Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 02 iulie 2023, 18:00 / Actualizat duminica, 02 iulie 2023 20:23Iustin Raducan (17 ani), fiul fostului stelist Narcis Raducan, a semnat cu Petrolul Ploiesti un angajament valabil pentru urmatoarele cinci sezoane. Internationalul U18 a fost prezentat la noua echipa duminica, in aceeasi zi in care "gazarii" au anuntat si imprumutul stoperului portughez Pedro Justiniano (23 de ani).Considerat un pusti de mare perspectiva, Iustin Raducan a evoluat in ... citeste toata stirea