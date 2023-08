Flavius Stoican (46 de ani) este noul antrenor principal al echipei CSM Resita. Acesta a semnat in urma cu putin timp contractul si ii ia locul lui Calin Cheregi, cel care a promovat formatia in Liga 2 si a condus-o in primele doua etape ale sezonului actual. In runda din weekendul trecut, trupa din Valea Domanului a fost condusa de pe banca de jucatorul-antrenor secund Stefan Barboianu.Flavius Stoican, noul antrenor al CSM ResitaLiber de contract dupa ce s-a despartit de FC Botosani la ... citeste toata stirea