OFICIAL | Florin Ilie, a doua achizitie perfectata de "U" Cluj. Fundasul care in acest sezon aproape ca n-a existat la UTA e prezentat de noua sa echipa drept un "turn de control in centrul defensivei noastre"

A doua achizitie perfectata de "U" Cluj in aceasta perioada de iarna este tot un jucator in compartimentul defensiv. Dupa aducerea fundasului dreapta Roberto Romeo (31 de ani), de la Gaz Metan Medias, ardelenii au semnat un contract si cu Florin Ilie (29 de ani), fundas central pus pe liber in aceasta perioada de vacanta de prim-divizionara UTA.Achizitionarea lui Florin Ilie poate fi perceputa si ca varianta de inlocuire a lui Victor Dican, daca jucatorul Universitatii va fi cedat la FC ... citeste toata stirea