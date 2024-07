OFICIAL Fostul atacant al lui Dinamo, transferat de o echipa de traditie * Mutarea a fost anuntata in exclusivitate de GSP.RO

Articol de Emanoil Ursache - Publicat luni, 01 iulie 2024, 16:17 / Actualizat luni, 01 iulie 2024 16:26Robert Moldoveanu (25 de ani), atacant crescut de Dinamo si trecut pe la echipe precum Petrolul Ploiesti, Farul Constanta sau Chindia Targoviste, a fost prezentat oficial de FC Arges.Anuntul pitestenilor confirma Gazeta Sporturilor, care a scris in exclusivitate despre mutarea pregatita de formatia condusa de presedintele Dani Coman in privinta varfului cu 9 goluri si 11 pase de gol in 114 ... citește toată știrea