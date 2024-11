OFICIAL Fostul patron din Liga 1 se implica la Corvinul Hunedoara!

Articol de Laura Soica - Publicat joi, 14 noiembrie 2024, 16:30 / Actualizat joi, 14 noiembrie 2024 16:56Corvinul Hunedoara, revelatia ultimilor ani din fotbalul romanesc, a anuntat azi un parteneriat cu un nou sponsor, o firma care este detinuta de Ilie Ciuclea, patronul de la Juventus Bucuresti, devenita ulterior Daco-Getica Bucuresti.Daco-Getica Bucuresti a fost retrasa de catre patronul Ilie Ciuclea din Liga 2 in 2019, din cauza problemelor financiare. Echipa a jucat in Liga 1 in ... citește toată știrea