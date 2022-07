OFICIAL Fotbalist din Franta in Liga 1 * A fost prezentat azi

Articol de GSP - Publicat vineri, 01 iulie 2022, 17:06 / Actualizat vineri, 01 iulie 2022 17:21Extrema Yassine Bahassa (30 de ani) a semnat cu FCU Craiova, acoperind un post considerat deficitar de antrenorul Marius Croitoru (41).Yassine Bahassa poate acoperi ambele flancuri ale atacului si a evoluat in sezonul trecut in Ligue 2, Franta, la Quevilly Rouen, unde a reusit 3 pase decisive in 29 de aparitii. Cu Rouen, Bahassa s-a luptat sa ramana in esalonul secund din Hexagon si a reusit. ... citeste toata stirea