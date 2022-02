OFICIAL Gica Hagi a mai cedat un om de baza * A semnat deja cu un alt nume important din Romania

Articol de GSP - Publicat joi, 03 februarie 2022, 17:07 / Actualizat joi, 03 februarie 2022 17:17Brazilianul Romario Pires (33 de ani) a fost cedat de Farul la divizionara secunda Universitatea Cluj.Romario Pires a fost om de baza la Farul in prima parte a sezonului. A bifat 15 aparitii in Liga 1 si una in Cupa Romaniei. A fost titular in 11 randuri, bifand 911 minute, dar Gica Hagi a decis sa nu il pastreze in lot.GSP LIVEDe ce nu se impun tinerii fotbalisti din Romania * Sfat pentru ... citeste toata stirea