OFICIAL | Ianis Zicu este noul antrenor al Concordiei Chiajna! Componenta staffului sau si anuntul clubului

Ianis Zicu (38 de ani) este noul antrenorul principal al echipei Concordia Chiajna, informeaza formatia ilfoveana clasata pe locul 4 in Liga 2 dupa 17 etape, confirmand stirea publicata astazi de Liga2.roUltima data pe banca echipei Unirea Constanta, in primele trei etape din acest sezon al esalonului secund, machidonul preia banca tehnica la o zi dupa ce un fost coechipier de-ai sai de la Dinamo, Claudiu Niculescu, a fost demis.Ianis Zicu a preluat Concordia ChiajnaZicu are ca obiectiv ... citeste toata stirea