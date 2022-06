OFICIAL | Ianis Zicu si Concordia Chiajna continua colaborarea! Durata noului contract semnat de antrenor si obiectivul pe care il are in noul sezon

Concordia Chiajna va continua sa il aiba antrenor principal pe Ianis Zicu chiar si dupa ce echipa si-a ratat obiectivul din acest sezon: promovarea in Liga 1. Cele doua parti au batut palma si au semnat prelungirea contractului, anuntul fiind apoi facut de catre club.Zicu a preluat Concordia la inceputul acestui an, luandu-i locul lui Claudiu Niculescu, demis dupa primul meci oficial disputat in 2022.Ianis Zicu si stafful sau tehnic continua cu Concordia ChiajnaConcordia Chiajna a fost la ... citeste toata stirea