OFICIAL Iasmin Latovlevici, OUT de la FC Arges * Contract reziliat dupa ce a fost criticat public

Articol de GSP - Publicat marti, 08 noiembrie 2022, 16:33 / Actualizat marti, 08 noiembrie 2022 16:42FC Arges a anuntat azi ca fundasul stanga Iasmin Latovlevici (36 de ani) si-a reziliat contractul.Aparatorul, care a bifat 40 de partide pentru FC Arges, nu mai face parte din lotul lui Marius Croitoru, dupa cum a anuntat azi clubul.