OFICIAL Inainte de Romania - Olanda, un fotbalist batav a semnat in Superliga: "Mult succes!"

Articol de Romeo Ene - Publicat joi, 27 iunie 2024, 14:55 / Actualizat joi, 27 iunie 2024 15:33Sepsi a oficializat transferul unui atacant olandez. Michael Breij (27 de ani), ultima oara la Cambuur, in liga a doua din Olanda, a semnat cu formatia din Superliga.Anuntul transferului vine inainte de Romania - Olanda, meciul din optimile Euro 2024 care va avea loc marti, 2 iulie, ora 19:00. Breij a inscris 9 goluri in sezonul trecut si a oferit 10 assist-uri in liga a doua olandeza.Michael ... citește toată știrea