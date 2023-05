Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 17 mai 2023, 13:45 / Actualizat miercuri, 17 mai 2023 13:53Portarul Virgil Draghia, 32 de ani, va fi sub contract cu Rapid si in sezonul urmator. Tocmai a semnat prelungirea intelegerii."Fiind crescut in Giulesti, orice clipa petrecuta la acest club este ceva incredibil. Iubesc acest club si sunt fericit ca pot face parte din aceasta echipa. Sunt sigur ca putem face lucruri marete in viitorul sezon, insa eu am speranta si la acest final de ... citeste toata stirea