OFICIAL | Ioan Hora a semnat cu FC Hermannstadt dupa despartirea de UTA. Sibienii sunt in extaz: "E unul dintre cei mai titrati fotbalisti din Romania care au jucat vreodata la Sibiu si sub culorile echipei noastre"

FC Hermannstadt a perfectat patru transferuri in doar doua zile de la revenirea la antrenamente, primele sustinute in 2022.Ioan Hora (33 de ani), proaspat despartit de UTA, a semnat un acord cu echipa sibiana pana la finalul actualului sezon, cu drept de prelungire in caz de promovare in Liga 1, marind numarul de atacanti din lotul lui Marius Maldarasanu. Liga2.roanuntase de ieri venirea sa la trupa de pe locul 2 din Liga 2, in momentul rezilierii cu aradenii.Ieri, FC Hermannstadt i-a