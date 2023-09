Articol de Ioana Mihalcea - Publicat miercuri, 13 septembrie 2023, 13:10 / Actualizat miercuri, 13 septembrie 2023 13:22Mijlocasul Geani Cretu (23 de ani) a reziliat contractul cu Dinamo la finalul lunii august, iar acum a semnat cu CSM Alexandria.Crescut de ros-albi, el se intorsese in aceasta vara la Dinamo dupa ce sezonul precedent a evoluat sub forma de imprumut la FC Arges.A intrat in meciul de Liga 1 cu Petrolul si in cel de Cupa cu Metaloglobus, dar Ovidiu Burca a decis sa mizeze ... citeste toata stirea