OFICIAL Jucatorul dorit de FCSB si Rapid, prezentat la o alta grupare din Superliga

Articol de Emanoil Ursache - Publicat vineri, 21 iunie 2024, 15:52 / Actualizat vineri, 21 iunie 2024 15:56Politehnica Iasi a oficializat, vineri, prin intermediul retelelor sociale, aducerea portarului spaniol Jesus Fernandez (36 de ani), dorit in trecut de FCSB si Rapid.Jesus Fernandez s-a aflat in lotul lui Real Madrid intre anii 2011-2014, imbracand tricoul "Los Blancos" de doua ori. Alaturi de Real, el are in palmares trofee precum Champions League si Cupa Regelui (ambele in 2014). De ... citește toată știrea