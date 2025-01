OFICIAL Jucatorul plecat de la Dinamo in aceasta iarna a fost prezentat in Liga 2

Articol de Maria Olteanu - Publicat luni, 27 ianuarie 2025, 19:18 / Actualizat luni, 27 ianuarie 2025 19:18Andrei Florescu (22 de ani), fostul fotbalist al celor de la Dinamo, a ajuns la o intelegere cu divizionara secunda CSM Resita, care a anuntat transferul luni dupa-amiaza.Florescu evoluase in actuala stagiune doar 30 de minute in tricoul dinamovistilor, in remiza alba cu Petrolul din Cupa Romaniei, iar la inceputul lunii ianuarie ajunsese la o intelegere cu oficialii din Stefan cel ... citește toată știrea