OFICIAL Liderul Superligii si-a prezentat ultimul transfer fix inaintea meciului cu Universitatea Craiova * Golgheter pentru play-off

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 20 septembrie 2024, 11:12 / Actualizat vineri, 20 septembrie 2024 11:37U Cluj a prezentat in aceasta dimineata transferul varfului armean Artur Miranyan, 28 de ani, fostul golgeter al ligii interne din tara sa in editia 2022/2023. Fotbalistul a dorit o mutare intr-un campionat mai puternic si sa arate de ce a fost in topul celor mai buni armeni in 2023. Asteapta acum rezolvarea permisului de munca pentru a juca sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabau, ... citește toată știrea