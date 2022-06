OFICIAL Marius Croitoru a semnat cu FCU Craiova * Contract pe doi ani

Articol de Remus Raureanu - Publicat joi, 23 iunie 2022, 16:31 / Actualizat joi, 23 iunie 2022 17:16Oficial: Marius Croitoru, 41 de ani, este noul antrenor al celor de la FCU Craiova!Tehnicianul a ajuns in aceasta dimineata in Banie si in urma cu putine momente a parafat intelegerea cu oltenii, valabila pe doi ani, conform surselor GSP.La scurt timp dupa stirea dezvaluita de GSP, FCU Craiova l-a prezentat oficial pe Marius Croitoru: "Fotbal Club Universitatea 1948 si antrenorul Marius ... citeste toata stirea