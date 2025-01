OFICIAL Mihai Rotaru n-a putut sa il pastreze! Universitatea Craiova a confirmat despartirea de un fotbalist important

Articol de Maria Olteanu - Publicat vineri, 24 ianuarie 2025, 13:09 / Actualizat vineri, 24 ianuarie 2025 13:19Fundasul Stefan Vladoiu (26 de ani) se desparte de Universitatea Craiova, anuntul fiind facut vineri la pranz de oficialii clubului oltean. Cele doua parti au reziliat intelegerea. Fundasul este un produs al scolii craiovene de fotbal si va avea in continuare, cel mai probabil, o aventura in strainatate.In actualul sezon competitional, Vladoiu a strans 19 partide in toate ... citește toată știrea