OFICIAL Mutari importante la un club din Superliga * A transferat un fotbalist de la FCSB si a renuntat la doi jucatori

Articol de GSP - Publicat miercuri, 18 ianuarie 2023, 11:10 / Actualizat miercuri, 18 ianuarie 2023 11:27Chindia Targoviste a anuntat ca a semnat cu Marco Dulca (23 de ani), mijlocasul dat afara de FCSB in aceasta iarna.Dupa jumatate de an la FCSB, Dulca s-a intors la Targoviste. Era cumparat de la Chindia in vara, pentru 250.000 de euro. Nu l-a convins pe Gigi Becali si a fost trecut pe linie moarta. Cum jucase deja la doua echipe in acest sezon, una dintre putinele variante de transfer ... citeste toata stirea