OFICIAL Napoli incepe al OPTULEA mandat in Banie cu un transfer: "L-au luat inapoi"

Articol de GSP - Publicat marti, 11 ianuarie 2022, 19:14 / Actualizat marti, 11 ianuarie 2022 19:15Nicolo Napoli, 59 de ani, a revenit, oficial, la FCU Craiova! Este al 8-lea mandat al italianului in Banie."Tehnicianul italian, in varsta de 59 ani, a semnat un contract cu gruparea alb-albastra pana in vara acestui an, cu posibilitatea de a-si prelungi intelegerea pentru inca un an", a comunicat gruparea alb-albastra pe Facebook.fcu craiova 1948Oferta din Ungaria pentru un jucator de la ... citeste toata stirea