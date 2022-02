OFICIAL Nationala feminina de volei a Romaniei are un nou selectioner

Articol de GSP - Publicat miercuri, 23 februarie 2022, 15:08 / Actualizat miercuri, 23 februarie 2022 15:22Antrenorul spaniol Guillermo Naranjo Hernandez (44 de ani) este noul selectioner al nationalei feminine de volei a Romaniei.Ibericul are ca obiectiv calificarea Romaniei la turneul final al Campionatului European din 2023. Guillermo Naranjo Hernandez a semnat un contract valabil un an cu Federatia Romana de Volei, cu optiune de prelungire, in cazul in care isi va indeplini obiectivul. ... citeste toata stirea