OFICIAL Nou antrenor anuntat in SuperLiga, la doar 36 de minute dupa vestea demisiei fostului "principal"!

Articol de Bogdan Cioara (Arad) - Publicat marti, 01 noiembrie 2022, 11:25 / Actualizat marti, 01 noiembrie 2022 11:42Zi plina in Liga 1: Laszlo Balint (43 de ani) este noul antrenor al celor de la UTA! Brasoveanul a semnat astazi, in dimineata in care Ilie Poenaru a demisionat de pe banca aradenilor."Clubul UTA anunta ca, incepand de maine, banca tehnica va fi condusa de Laszlo Balint. Colaborarea cu Laszlo Balint se intinde pana la finalul sezonului Ligii I, cu optiune de prelungire din ... citeste toata stirea