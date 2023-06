Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 14 iunie 2023, 16:22 / Actualizat miercuri, 14 iunie 2023 16:28CS Tunari a schimbat antrenorul imediat dupa ce a promovat in Liga 2: a renuntat la Gabriel Manu, 41 de ani, pentru a-l numi "principal" pe Florin Stanga (44).Manu era din ianuarie antrenorul ilfovenilor, pe care a reusit sa-i promoveze in Liga 2, premiera in istoria clubului.Insa CS Tunari merge cu alt antrenor in esalonul secund. Numele lui: Florin Stanga, fost tehnician la FC ... citeste toata stirea