OFICIAL Otelul Galati, transfer pentru regula U21 * Pustiul polivalent a semnat

Articol de Emanoil Ursache - Publicat luni, 01 iulie 2024, 11:02 / Actualizat luni, 01 iulie 2024 11:08Valero Gallo (19 ani), fundas dreapta nascut in Italia, a semnat un contract pe doi ani cu prim-divizionara Otelul Galati.Gallo masoara 1.80 metri si are dubla cetatenie, romano-italiana. El a ajuns la Otelul dupa ce a activat in sezonul precedent la Gloria 2018 Bistrita, echipa cu care a disputat barajul de promovare in Liga 2.S-a nascut in Torino si a fost format la centre de copii si ... citește toată știrea