Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 28 noiembrie 2023, 15:33 / Actualizat marti, 28 noiembrie 2023 15:56Ovidiu Burca (43 de ani), eroul promovarii din vara, a plecat de la Dinamo. Mutarea era una asteptata, GSP.ro dezvaluind de luni planul antrenorului.Tehnicianul care promovat-o pe Dinamo in Superliga dupa doar un an in Liga 2 nu mai este antrenorul "cainilor", ca urmare a rezultatelor slabe inregistrate. Dinamo e pe locul 15, cu 10 puncte, iar Ovidiu Burca si conducerea clubului ... citeste toata stirea