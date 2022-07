OFICIAL | Ovidiu Burca este noul antrenor al echipei Dinamo: "Este o mandrie ca s-a apelat la mine in momentul asta dificil al clubului." Apelul noului administrator special Vlad Iacob

Ovidiu Burca (42 de ani) va antrena in noul sezon de Liga 2. Fostul fundas s-a despartit de CSM Slatina, pe care a promovat-o in aceasta vara in esalonul secund, insa va conduce, totusi, pentru prima data in noua sa cariera o echipa la acest nivel.Burca a semnat cu Dinamo, retrogradata in premiera in istoria sa in Liga 2, club pentru care a evoluat ca jucator intre anii 2002-2005, in 46 de jocuri.Acesta a fost prezentat oficial la Dinamo astazi, 21 iulie 2022, odata cu noul administrator ... citeste toata stirea