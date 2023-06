Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 26 iunie 2023, 14:45 / Actualizat luni, 26 iunie 2023 15:05Petrolul l-a prezentat oficial pe Zoran Petrovic (25 de ani, extrema dreapta), campion in sezonul precedent cu Buducnost Podgorica (Muntenegru).Fost international U21, Petrovic tocmai a castigat titlul in tara natala cu Buducnost, reusind stagiunea trecuta 4 goluri si doua assisturi in 10 partide. Evolua din 2021 pentru gruparea din Podgorica.GSP LIVEBataia dintre Lacatus si Mutu, ... citeste toata stirea