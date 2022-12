OFICIAL Plecare de ultim moment de la Sepsi * Covasnenii s-au despartit de un jucator cu nume: "Mult succes in continuare"

Articol de Vlad Nedelea - Publicat vineri, 09 decembrie 2022, 14:05 / Actualizat vineri, 09 decembrie 2022 15:17Sepsi Sfantu Gheorghe a anuntat, in cursul zilei de vineri, despartirea de mijlocasul ofensiv Catalin Golofca (32 de an). Fostul fotbalist de la FCSB si CFR Cluj ramane astfel fara echipa in plin sezon, cariera acestuia fiind la rascruce."Sepsi OSK si Catalin Golofca au decis, de comun acord, incetarea raporturilor contractuale dintre cele doua parti. Cu aceasta ocazie, ii ... citeste toata stirea